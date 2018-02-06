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Новости. Общество
17:20, 06 Февраля 2018

Мнимого директора фирмы в Карелии приговорили к обязательным работам

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Житель Лахденпохского района осужден за внесение в реестр юрлиц сведений о подставном лице, сообщает прокуратура Карелии.

В декабре 2016 года по просьбе своего знакомого, который больше не мог возглавлять предприятие, житель Лахденпохского района за 8 тысяч рублей согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве руководителя компании.

Он предоставил нотариусу, а затем и в налоговую инспекцию паспорт на свое имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о себе как о директоре предприятия.  

После этого мнимый директор в течение года никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не принимал.

С учетом полного признания своей вины, положительных характеристик и наличия на иждивении несовершеннолетних детей суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

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