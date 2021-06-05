Многие семьи потеряют право  на детские пособия из-за изменений в законодательстве

Вступившие в силу изменения порядка получения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет приведут к тому, что такого права лишаться семьи, имевшие его по старому законодательству.

Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.

«Так, по новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (в расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады). Кроме этого, было введено правило „нулевого дохода“. Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», — сказал эксперт.

Целью изменений является распределение госвыплат только тем семьям, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства. На практике до внесения изменений в порядок получения данных выплат, пособия получали в том числе и семьи, получающие «серый» доход, превышающий прожиточный минимум (в некоторых случаях в разы), а также семьи, где родители сознательно не хотели работать и обеспечивать своих детей, желая жить исключительно на «детские» пособия.

Таким образом, внося подобные изменения, законодатель «преследовал цель сделать выплаты более справедливыми».

«Однако, к сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона», — отмечает Денисов.

Вступление в силу в России новых правил назначения пособий на детей не лишит этих выплат семьи, которые их уже получают, завили пятницу в Минтруде РФ.

«Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

«Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчетом и при проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения», — подчеркнули в министерстве.

Граждане, кому выплата была назначена, но которые по новым критериям не попадают в категорию нуждающихся, продолжат получать пособие в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.