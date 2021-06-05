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Многие семьи потеряют право  на детские пособия из-за изменений в законодательстве

Новости. Общество
21:40, 05 Июня 2021
фото: pixabay

Вступившие в силу изменения порядка получения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет приведут к тому, что такого права лишаться семьи, имевшие его по старому законодательству.

Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.

«Так, по новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (в расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады). Кроме этого, было введено правило „нулевого дохода“. Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», — сказал эксперт.

Целью изменений является распределение госвыплат только тем семьям, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства. На практике до внесения изменений в порядок получения данных выплат, пособия получали в том числе и семьи, получающие «серый» доход, превышающий прожиточный минимум (в некоторых случаях в разы), а также семьи, где родители сознательно не хотели работать и обеспечивать своих детей, желая жить исключительно на «детские» пособия.

Таким образом, внося подобные изменения, законодатель «преследовал цель сделать выплаты более справедливыми».

«Однако, к сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона», — отмечает Денисов.

Вступление в силу в России новых правил назначения пособий на детей не лишит этих выплат семьи, которые их уже получают, завили  пятницу в Минтруде РФ.

«Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

«Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчетом и при проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения», — подчеркнули в министерстве.

Граждане, кому выплата была назначена, но которые по новым критериям не попадают в категорию нуждающихся, продолжат получать пособие в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.

 

 

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-05 21:46:29
Работать и размножаться весьма различные категории. Но не все так считают
карел
2021-06-05 21:54:20
Урбанист, как то на театрального критика по репертуару похожи .
Самуил
2021-06-05 22:12:49
карел, это как бы одно лицо, но личность сначала раздвоенная (новый/однозначно), а дальше хворь прогрессировала, и линейка голов многочисленная ныне пополнена никушами "урбанист" и "юнипер95". После секретных исследований кусок программы вжился, и старший пр-к , удобно устроенный в палату №6, энергично излагает то, что может. Как сказал Джим Моррисон: "Программа на сегодня всё та же..."
карел
2021-06-05 22:25:07
Самуил, значит у него всего две звезды на погонах , я так и подумал .
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