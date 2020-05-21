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Много людей: Индекс самоизоляции в Петрозаводске упал

Новости. Общество
15:14, 22 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 22 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 22 мая в 14.50 составил 1.6  – на улице очень много людей. Вчера показатель был немного выше. Интересно, что до "прихода" коронавируса в Петрозаводске в это же время индекс был 0,9.

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Комментарии

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кир
2020-05-22 15:53:55
Мне сверху видно всё, ты так и знай!(с)
новый
2020-05-22 15:32:14
Денег нет, по магазинам шастают.
Гость
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