Много людей: Индекс самоизоляции в Петрозаводске упал

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 22 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 22 мая в 14.50 составил 1.6 – на улице очень много людей. Вчера показатель был немного выше. Интересно, что до "прихода" коронавируса в Петрозаводске в это же время индекс был 0,9.