Многодетная мама из Костомукши открыла собственное дело по заготовке дров

Как призналась начинающая предпринимательница, другую деятельность она даже не рассматривала.

Жительница Костомукши открыла свое дело по заготовке дров для населения, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.



Алина Кольенен — многодетная мама из города горняков республики. Финансовую поддержку она получила от органов занятости населения и социальной защиты региона.





Как рассказали в источнике, начинающая предпринимательница оформила аренду участка, приобрела необходимый инвентарь и инструменты, возвела необходимые постройки.

Ее услуги пользуются большим спросом у местных жителей: всегда есть заказы на продукцию.



Я четко знала, какая работа мне по душе, и другую деятельность даже не рассматривала. В моей работе помогает муж. Я вполне довольна своим бизнесом, есть много вопросов, которые нужно изучать и решать, но планирую развиваться дальше. Это замечательно, что есть такая поддержка от государства

— поделилась Алина.





В Минсоцзащиты Карелии напомнили, что поддержку на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе в качестве самозанятого, можно получить, заключив социальный контракт.

Право на получение помощи на основании соцконтракта имеют малоимущие трудоспособные граждане, размер помощи — до 350 тысяч рублей.