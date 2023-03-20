Многодетные семьи в Карелии вместо бесплатных земельных участков получат деньги, если захотят

Власти Карелии готовы предложить многодетным семьям, которые имеют право на бесплатные земельные участки, денежные компенсации.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджет республики на 2023 год.

Согласно документу, планируется выделить 60 млн рублей, которые получат многодетные семьи взамен предоставления им земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Ранее о такой возможности говорила руководитель Минимущества Янина Свидская.

По ее словам, у многодетных семей есть право на бесплатную землю под ИЖС, но в условиях дефицита подготовленных участков в Карелии существует большая очередь из претендентов. Поэтому власти предлагают другой вариант. При желании семьи могут получить деньги и самостоятельно приобрести участки для строительства.