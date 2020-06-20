Многодетные смогут пользоваться 20%-ной скидкой на билеты на поезда

Многодетные семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, могут купить билеты на поезд по России в июне и августе со скидкой 20%.

Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

"С 19 июня по 31 августа многодетные семьи могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО “ФПК” (дочернее общество ОАО “РЖД”) со скидкой 20 %. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".