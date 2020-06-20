890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПАРАД ПОБЕДЫ 30 СЕНТЯБРЯ, БУТАФОРСКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ - НЕТ И ПЕРЕСМОТР ДЕЛА О ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА СЯМОЗЕРЕ
Сегодня 13:00
Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет и приближается к тысяче 2
Сегодня 08:46
Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией 1
Сегодня 09:10
На Чапаева начали менять ограждения (ФОТО)
Сегодня 15:08
В Карелии за сутки коронавирус подтвердили у 6 детей 4
Сегодня 11:58
Двое жителей Карелии из-за коронавируса застряли на Гоа и не могут вернуться домой 2
Сегодня 16:39

Многодетные смогут пользоваться 20%-ной скидкой на билеты на поезда

Новости. Общество
21:15, 20 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Многодетные семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, могут купить билеты на поезд по России в июне и августе со скидкой 20%.

Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

"С 19 июня по 31 августа многодетные семьи могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО “ФПК” (дочернее общество ОАО “РЖД”) со скидкой 20 %. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 16
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»