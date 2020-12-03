Многодетным предоставлены новые возможности софинансирования ипотеки

"Выплату в 450 тыс. рублей можно будет получить в том числе на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и людям, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта", — заявили в ведомстве.

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