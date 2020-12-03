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Многодетным предоставлены новые возможности софинансирования ипотеки

Новости. Общество
09:02, 04 Декабря 2020
фото: shutterstock.com/Rawpixel.com
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Правительство утвердило законопроект, согласно которому многодетные семьи могут направить выделенные им по программе софинансирования ипотеки 450 тыс. рублей на строительство или покупку недостроенного дома.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина. 

"Выплату в 450 тыс. рублей можно будет получить в том числе на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и людям, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта", — заявили в ведомстве.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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