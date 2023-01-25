Многоэтажные дома собираются строить в районе Гоголевского моста в Петрозаводске

Комиссия Петросовета по управлению муниципальным имуществом одобрила инициативу об изменении назначения территории в районе Лососинского шоссе.
Участок, где до пожара размещался Городской комбинат благоустройства, планируется передать под застройку многоэтажными жилыми домами. С этой целью необходимо внести изменения Правила землепользования и застройки Петрозаводска.
Депутатская комиссия проголосовала за внесение этих изменений.
Как сообщалось заранее, в 2021 году с такой инициативой в администрацию обращалась компания «Строй-Инвест». Речь шла о многоэтажной многоквартирной жилой застройке в квартале, ограниченном улицей Высотная, аллеей Зеленая тропа и Кинологическим переулком.
Этот участок, расположенный неподалеку от спортивного центра «Горка», ранее занимал городской комбинат благоустройства. После пожара, который произошел там несколько лет назад, комбинат переехал в другой район города, а участок продали на аукционе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание