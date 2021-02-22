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"Многоходовочка": Как изменить Конституцию за полчаса

Новости. Общество
10:55, 23 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.

Изменения карельской Конституции готовились в Законодательном собрании республики чуть ли не в режиме спецоперации. Утром 18 февраля ничто не предвещало того, что депутатам придется утверждать блок поправок в Основной закон республики, касающихся ее государственного устройства и местного самоуправления. В повестку дня очередной сессии был включен лишь вопрос об упразднении Конституционного суда Карелии, для которого парламентариям необходимо было принять изменения самой карельской Конституции. Причем, этот вопрос предполагалось рассмотреть еще на январском заседании Законодательного собрания, но обсуждение почему-то перенесли на февраль. Представитель главы республики в карельском парламенте Юрий Шабанов тогда сослался на некие "технические причины", но сегодня можно предположить, что это была, как принято говорить, "многоходовочка".

Как только Законодательное собрание приняло поправку о Конституционном суде в первом чтении, спикер республиканского парламента Элиссан Шандалович объявил о завершении очередной сессии, чтобы Конституционный комитет мог собраться на свое заседание и рассмотреть предложения ко второму чтению законопроекта. И вот тут на заседание комитета был внесен дополнительный пакет поправок в Конституцию Карелии, касающихся государственного устройства и местного самоуправления республики. В них попали как предложения главы региона Артура Парфенчикова и депутатов от "Единой России", поддержанные рабочей группой по изменению Основного закона республики, так и те инициативы парламентской оппозиции, которые не смогли получить большинства голосов на недавней встрече членов рабочей группы, проходившей, к слову сказать, без приглашения общественности и прессы. Как и следовало ожидать, профильный депутатский комитет отсеял все поправки оппозиции и рекомендовал Законодательному собранию принять изменения в Конституцию, предложенные республиканским руководством и "единороссами".

Примечательно, что перед заседанием комитета пакет этих поправок – в виде оформленного законопроекта – нельзя было найти в поисковой системе официального сайта Законодательного собрания. Но это не помешало парламентскому руководству вынести дополнительные поправки на внеочередную сессию, которая началась сразу после их одобрения профильным комитетом.

Почему депутаты посчитали такой подход к изменению Конституции неуважением к себе, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-23 11:17:01
В.Поташов не представляет из себя шедевр мысли. Однако тиражируете его перлы зачем? Смута не нужна и мы не поведёмся на неё.
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