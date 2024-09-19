Многоквартирный деревянный дом загорелся на юге Карелии

В городе Лахденпохья огонь охватил «расселенку».
Двухэтажный деревянный многоквартирный дом загорелся в городе Лазхденпохья на юго-западе Карелии. Видео пожара были опубликованы сегодня в группе «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».
Как отметили комментаторы, пожар в этом доме происходит уже второй раз за последнее время. Сам дом расселен, в нем никто не жил.
Напомним, в конце сентября очередной расселенный дом сгорел в Петрозаводске.
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