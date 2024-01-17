Мобилизованный житель Карелии погиб на СВО

Власти Беломорского округа сообщили о гибели старшего сержанта Алексея Кулешова.
По информации беломорских чиновников, 13 декабря 2023 года на спецоперации погиб мобилизованный Алексей Валерьевич Кулешов.
Старший сержант служил в третьем мотострелковом батальоне.
Прощание пройдет в траурном зале Беломорска 19 января, с 09.00 до 12.00.
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