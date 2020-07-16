Мобильный экран появился на спортивном комплексе "Курган" в Петрозаводске

На стартовой поляне Республиканского спортивного комплекса "Курган" завершается установка модульного мобильного экрана, сообщили в Минспорта Карелии.

На новом экране размером 6x4 метра в ходе соревнований будут транслироваться текущие результаты спортсменов, тематические видеоролики. Кроме того, оборудование позволяет организовать онлайн-трансляции с квадрокоптера или видеокамеры.

Мобильный экран можно установить на любой спортивной площадке города или республики в зависимости от места проведения массовых спортивных или физкультурных мероприятий.

Оборудование было приобретено за счет средств субсидии на развитие зимних видов спорта в Карелии.

Ранее карельские легкоатлеты получили новую спортивную экипировку.