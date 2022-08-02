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Мобильный пункт отбора для службы по контракту отправится колесить по районам Карелии

Новости. Общество
12:15, 08 Августа 2022
фото: © vestart.ru

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В районах республики в августе начнет работать передвижной пункт отбора на военную службу по контракту.

Управление Росгвардии по Карелии сообщает о начале работы передвижного пункта отбора на военную службу по контракту в нескольких районах республики.

График работы:

— г. Кондопога (Гористый переулок, д. 20) — 9 и 11 августа с 14:00 до 16:00;

— пгт. Пряжа (ул. Советская, д. 55) — 16 и 18 августа с 14:00 до 16:00;

— п. Деревянное (ул. Онежская, д. 63А) — 23 и 25 августа с 14:00 до 16:00;

— п. Шуя (ул. Школьная, д. 1) — 29 и 31 августа с 14:00 до 16:00.

На пунктах жителям республики разъяснят порядок поступления на военную службу по контракту в войска национальной гвардии РФ, расскажут о льготах и гарантиях.

По вопросам поступления на военную службу по контракту можно обращаться в Управление Росгвардии по адресу: Петрозаводск, ул. Советская, 22; тел. 8 (8142) 35-35-77.

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