Мобильный пункт приема вторсырья снова проедет по улицам Петрозаводска

Акция «Сбормобиль» пройдет в воскресенье в столице Карелии.
Как сообщали в администрации города, расписание традиционно включает 23 остановки в разных районах города.
Волонтёры примут у горожан вторсырьё.
Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль».
80% средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное — на печать листовок и экорекламу.
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