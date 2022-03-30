Мобильный пункт приема вторсырья снова проедет по улицам Петрозаводска

Акция «Сбормобиль» пройдет в воскресенье в столице Карелии.

Как сообщали в администрации города, расписание традиционно включает 23 остановки в разных районах города.



Волонтёры примут у горожан вторсырьё.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль».

80% средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное — на печать листовок и экорекламу.





