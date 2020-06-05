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Модель, накачавшая ягодицы жиром, поделилась результатом (ФОТО 18+)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 05 Июня 2020
фото: © instagram.com/laurinafleure
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Австралийская модель и телеведущая Лаурина Флер поделилась результатами популярной процедуры по увеличению ягодиц.

Лаурина также рассказала, как проходит процесс реабилитации, пишет Lenta.ru.

Женщина сообщила, что в ходе процедуры медики выкачали 1,2 литра лишнего жира из ее рук, ног и бедер, а затем пересадили 300 миллилитров в ее ягодицы.

"Прошло два дня после липолифтинга и пересадки жира. У меня все отлично, только тело пока еще немного чувствительно", –описала ощущения Флер.

Модель отметила, что обе ее ягодицы увеличились по объему на половину банки колы. 

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