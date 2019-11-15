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Новости. Общество
15:36, 15 Ноября 2019
фото: © АО "ОРЭС - Петрозаводск"

Модернизацию части кабельной линии на Ключевой завершат к концу ноября

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Почти 700 метров высоковольтной кабельной линии будут заменены силами АО "ОРЭС - Петрозаводск" в микрорайоне Ключевая.

Линии будут заменены в рамках взаимодействия между эксплуатирующей сетевой организацией и МУП "Петрозаводские энергетические системы" согласно совместно подписанного Плана работ по модернизации и реконструкции электрических сетей города, поддерживаемого Администрацией Петрозаводского городского округа.

Руководством двух предприятий было решено проводить реконструкцию этой кабельной линии, которая является очень важным звеном в схеме электроснабжения микрорайона Ключевая, связывая между собой два фидера.

Действующая линия была проложена еще в 70е годы и за последние пару лет участились случаи отказов в сетях в этом микрорайоне именно из-за аварийных ситуаций на данном участке кабеля. Линия требовала постоянного ремонта и из-за повреждений при проведении работ строительными компаниями, так как проходила через зоны активной застройки микрорайона.



Все эти факторы привели к решению о полной модернизации участка кабельной линии и необходимости спроектировать новую трассу для его выполнения. В настоящий момент определена новая трасса прохождения линии, ее длина - более 700 метров. Сложность всего мероприятия по замене кабельной линии в этом районе города заключается еще и в том, что траншея для укладки кабеля пересекает проезжую часть – ул. Ключевая. В этом месте кабель укладывается методом горизонтально-направленного бурения, без вскрытия дорожного полотна и остановки движения городского транспорта (а это и общественный транспорт и автомобили). При выполнении работ используется кабель увеличенного сечения. Это существенно позволит повысить пропускную способность сетей, а как следствие – качество и надежность электроснабжения жителей значительной части микрорайона Ключевая.

Для выполнения столь масштабных работ по реконструкции кабельной линии привлечены более 10 единиц техники: тракторы, самосвалы, подъемный кран и другой специализированный транспорт. Понадобилось участие более 20 сотрудников предприятия, чтобы уложить кабель в новую траншею.

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