Модульные туалеты с табличками на трех языках установят в парках Петрозаводска (ФОТО)

В следующем году на общественных территориях города установят туалеты, разработанные специалистами администрации города.

Компания "ABC-Industrial" доставила в Петрозаводск два новых туалетных модуля. Современные объекты разместят на общественных территориях. Данный проект в рамках мероприятий 100-летия Карелии полностью разработали специалисты администрации города, которые определили дизайн, конструкцию, технологические решения и материалы изготовления. Еще два модуля планируют доставить на следующей неделе, сообщили в мэрии.

Туалеты можно перевозить, при этом они не являются автономными, а полноценно подключаются к сетям электро- , водоснабжения и канализации. В конструкциях использованы современные материалы для комфортной и длительной эксплуатации: алюминий, нержавеющая сталь, пенополиуретановая теплоизоляция. Туалеты оборудованы всей необходимой сантехникой, сенсорными смесителями, водонагревательными котлами и отопительными приборами. Таблички выполнены на трёх языках – русском, английском и карельском.

Туалеты установят в следующем году на территориях общего пользования. Два из них появится на Онежской набережной неподалёку от Петровского сквера, у начала велодорожки в парке Победы и около площадки с уличными тренажёрами. В этом году в указанных местах уже функционировали временные туалетные модули. К территориям подведены все необходимые сети. Точки размещения ещё двух объектов определят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что мэрия закрыла туалеты на набережной Петрозаводска.