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Могила «янтарного» человека обнаружена в Карелии

Новости. Общество
09:18, 25 Августа 2021
фото: © ПетрГУ

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Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ обнаружила уникальное первобытное погребение «янтарного» человека, сообщается на сайте Петрозаводского госуниверситета.

Во время проведения очередной археологической экспедиции студентами Петрозаводского государственного университета под руководством доцента Александра Жульникова сделано уникальное открытие. При исследовании древних стоянок меднокаменного века, расположенных на западном берегу Онежского озера, экспедиция обнаружила уникальное погребение древнего человека с множеством янтарных украшений и кремневых изделий, сообщается на сайте ПетрГУ.

— Человек, явно высокого социального статуса, был захоронен в узкой овальной яме, сплошь усыпанной ритуальной красной краской — охрой. При расчистке могилы было обнаружено около 140 янтарных украшений прибалтийского происхождения — пуговицы-нашивки, подвески, диски. Ранее ни в Карелии, ни в соседних северо-западных регионах погребений с подобным огромным количеством янтарных украшений не находили.

Янтарные пуговицы расположены рядами «лицевой стороной вниз и были нашиты на кожаное покрывало, которым был укрыт умерший. По краям могилы янтарные украшения располагались так плотно, что образовывали два яруса.

Некоторые типы янтарных украшений, обнаруженных в погребении, ранее находили только в единичных экземплярах в Восточной Прибалтике, но не в захоронениях, а при раскопках древних стоянок. Судя по кремневому наконечнику, обнаруженному рядом, в могиле был захоронен мужчина. В ходе более детального исследования захоронения удалось зафиксировать детали необычного погребального ритуала: поверх тела умершего были положены мелкие кремневые сколы с орудий, которыми явно являются так называемыми вотивными изделиями — подношениями, видимо, символизирующими целые ножи и наконечники.

На территории Карелии залежи кремня неизвестны, поэтому изделия из такого материала древние люди получали путем обмена. По аналогиям с подобными янтарными украшениями, обнаруженными на стоянках Восточной Прибалтики, возраст открытого погребения составляет около 5500 лет.

Начиная с эпохи мезолита в лесной полосе Европы древние люди хоронили умерших на родовых кладбищах. Обнаруженное же в окрестностях Петрозаводска захоронение с богатым погребальным инвентарем является одиночным. Кроме того, некоторые из обнаруженных янтарных украшений, найденные в могиле, ранее на территории Восточной Европы не находили.

Не исключено, что в могиле был захоронен торговец из Восточной Прибалтики, который прибыл на западный берег Онежского озера для приобретения (в обмен на янтарь) сланцевых рубящих орудий. Мастерские по производству сланцевых топоров, тесел в настоящее время исследуются экспедицией университета как раз рядом с местом обнаружения погребения.

Открытое экспедицией ПетрГУ погребение свидетельствует о становлении у первобытных людей, поживавших на территории Северной Европы, так называемой «престижной» первобытной экономики, при которой происходило изготовление украшений и особо ценных орудий для поддержания высокого социального статуса их владельцев. Различные украшения и иные престижные изделия, накопленные некоторыми знатными охотниками в настоящее время археологи обнаруживают обычно в погребениях.

Открытое экспедицией Петрозаводского университета «янтарное» погребение свидетельствует о прочных связях древнего населения Карелии с племенами, обитавшими на южном берегу Балтийского моря, — прокомментировал находку Александр Михайлович Жульников.

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