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«Могут напасть»: дикие кабаны замучали жителей района на юге Карелии

Новости. Общество
09:23, 17 Ноября 2022
фото: © knvesti.ru, тематическая иллюстрация

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Жители поселка Хийтола Лахденпохского района Карелии пожаловались на диких кабанов, которые портят их огороды.

На собрании жителей Хийтольского сельского поселения несколько жителей пожаловались на кабанов.

«Дикие свиньи орудуют во дворах поселков, как у себя дома. Они уже привыкли к человеку, не боятся жилья, «снимают» урожаи, объединяются в стада и могут напасть на человека. Люди очень просят обратить внимание на эту проблему», - говорится в сообщении паблика «Лахденпохья - навсегда!». 

 Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что по поручению министерства природных ресурсов и экологии республики охотники отстреливают диких кабанов в районах, наиболее пострадавших от набегов животных. 

При этом, в лахденпохском паблике говорится о том, что охотники не очень влияют на численность кабанов в районе, набеги продолжаются. 

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