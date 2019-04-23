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Новости. Общество
14:13, 23 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

"Мой пикет – это пикет против войны"

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Житель Петрозаводска вышел на акцию протеста против прибытия в Карелию поезда с военными трофеями из Сирии.

Гражданский активист из Петрозаводска Владимир Тихонов провел сегодня одиночный пикет против пропаганды войны. Акция жителя карельской столицы была приурочена к прибытию в город эшелона министерства обороны России с военными трофеями из Сирии. Владимир Тихонов вышел на площадь перед железнодорожным вокзалом за полчаса до прибытия поезда и развернул антивоенный плакат.

"Я считаю, что этот эшелон, который объезжает страну, – это прямая пропаганда войны, –  заявил гражданский активист "Столице на Онего". – Власть занимается пропагандой милитаризма. Я считаю, что это неправильно, так не должно быть! Мы воспитываем детей в духе войны, и мой пикет – это пикет против войны".


Кадетов привели встречать эшелон с трофеями из Сирии. Фото: Валерий Поташов

К прибытию эшелона с трофеями из Сирии военные устроили у вокзала выставку оружия, и многие горожане охотно фотографировались с детьми, примеряя на себя каски и держа в руках автоматы. Поезд встречали курсанты Петрозаводского президентского кадетского училища, которые прямо на перроне развернули транспарант "Кадеты за мир".  


Житель Петрозаводска целится из автомата. Фото: Валерий Поташов
   

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Комментарии

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Fit G
2019-04-23 14:29:58
Владимир Тихонов, почему написано на английском, кто ваш спонсор и кто должен вас услышать? Почему вы не выходили на одиночный пикет против войны в Ираке, Ливии и там где ведут свои бои армия США, Израиля - это же прямая пропаганда войны, или вы проходите избирательно?
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