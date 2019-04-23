Житель Петрозаводска вышел на акцию протеста против прибытия в Карелию поезда с военными трофеями из Сирии.

Гражданский активист из Петрозаводска Владимир Тихонов провел сегодня одиночный пикет против пропаганды войны. Акция жителя карельской столицы была приурочена к прибытию в город эшелона министерства обороны России с военными трофеями из Сирии. Владимир Тихонов вышел на площадь перед железнодорожным вокзалом за полчаса до прибытия поезда и развернул антивоенный плакат.

"Я считаю, что этот эшелон, который объезжает страну, – это прямая пропаганда войны, – заявил гражданский активист "Столице на Онего". – Власть занимается пропагандой милитаризма. Я считаю, что это неправильно, так не должно быть! Мы воспитываем детей в духе войны, и мой пикет – это пикет против войны".



Кадетов привели встречать эшелон с трофеями из Сирии. Фото: Валерий Поташов

К прибытию эшелона с трофеями из Сирии военные устроили у вокзала выставку оружия, и многие горожане охотно фотографировались с детьми, примеряя на себя каски и держа в руках автоматы. Поезд встречали курсанты Петрозаводского президентского кадетского училища, которые прямо на перроне развернули транспарант "Кадеты за мир".



Житель Петрозаводска целится из автомата. Фото: Валерий Поташов