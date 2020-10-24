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Мокрый снег и дождь накроют Карелию в понедельник

Новости. Погода
17:00, 25 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 26 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, на территории республики завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днем пройдет в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, южный умеренный.

Температура ночью составит 0, -5°С, у водоемов до +2°С. Днем потеплеет до +4, +9°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -1, -3°С. Днем воздух прогреется до +4, +6°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться.

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