Мокрый снег и дождь направляются в Карелию

О погоде в понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Восьмого апреля в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, на юге - восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: 0, -5 градусов, местами до -10 градусов. Днем: +2, +7 градуса, местами до +12 градусов.

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки.

Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью: 0, -2 градуса. Днем: +6, +8 градусов.