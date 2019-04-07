Мокрый снег и дождь направляются в Карелию

Новости по теме
Загрузка...
О погоде в понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
Восьмого апреля в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный, на юге - восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: 0, -5 градусов, местами до -10 градусов. Днем: +2, +7 градуса, местами до +12 градусов.
В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки.
Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью: 0, -2 градуса. Днем: +6, +8 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
03.04.2019, 23:30
31.03.2019, 19:40
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
Аналитика
04.04.2019 15:55
Обществоведение
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
03.04.2019 16:01
03.04.2019 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии