Мокрый снег и метель ожидаются на большей части территории Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 21 марта.
В Петрозаводске ожидается облачная погода, днем будет идти мокрый снег, ночью метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С.
Атмосферное давление будет падать.
По Карелии также прогнозируется облачная погода и мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах - метель. На дорогах гололедица.
Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -3, -8°С, днем -2, +3°С.
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