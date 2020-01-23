Мокрый снег и метель ожидаются в пятницу в Карелии

О погоде на 24 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно. Ночью ожидается умеренный снег, метель, днем – небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый.
Температура ночью понизится до -8, -10 градусов. Днем потеплеет до -1, +1.
В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет небольшой, ночью умеренный снег. Днем на юге – мокрый снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер ночью юго-западный, западный. Днем – западный, северо-западный умеренный, временами порывистый.
Ночью температура воздуха задержится на показателях -4, -9 градусов. Местами подморозит до -15. Днем будет +2, -3 градуса, на севере похолодает до -8.
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