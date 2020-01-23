Мокрый снег и метель ожидаются в пятницу в Карелии

О погоде на 24 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно. Ночью ожидается умеренный снег, метель, днем – небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый.



Температура ночью понизится до -8, -10 градусов. Днем потеплеет до -1, +1.



В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет небольшой, ночью умеренный снег. Днем на юге – мокрый снег. Возможна метель. На дорогах гололедица.



Ветер ночью юго-западный, западный. Днем – западный, северо-западный умеренный, временами порывистый.

Ночью температура воздуха задержится на показателях -4, -9 градусов. Местами подморозит до -15. Днем будет +2, -3 градуса, на севере похолодает до -8.