Мокрый снег и плюсовая температура ожидают жителей Карелии 13 марта

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О погоде на вторник 13 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 марта будет облачная погода, с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер южных направлений умеренный.
Температура ночью -5… -7, днем 0… -2 градуса.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер южных направлений умеренный.
Ночная температура составит -1, -6 градусов, местами похолодает до -12, днем потеплеет до +1.
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