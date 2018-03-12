Мокрый снег и плюсовая температура ожидают жителей Карелии 13 марта

О погоде на вторник 13 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 марта будет облачная погода, с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер южных направлений умеренный.

Температура ночью -5… -7, днем 0… -2 градуса.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер южных направлений умеренный.

Ночная температура составит -1, -6 градусов, местами похолодает до -12, днем потеплеет до +1.