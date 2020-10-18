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Мокрый снег накроет четыре района Карелии

Новости. Общество
09:22, 19 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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МЧС Карелии предупреждает о сильном налипании мокрого снега в четырех районах республики.

По данным ведомства, 19 октября в ближайшие три часа местами по центральным районам Карелии ожидается сильное налипание мокрого снега.

Под действие опасного явления могут попасть Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский  районы.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Ранее ГИБДД Петрозаводска посоветовала начинающим водителям не выезжать на дороги сегодня.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-19 10:15:05
Зима наступила внезапно...
кир
2020-10-19 10:45:35
Off, не про то начал. Где голосование на пеньках? :)
Гость
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