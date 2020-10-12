Мокрый снег накроет Карелию в среду

О погоде на 14 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозаи синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +2, +4 градуса. Днем потеплеет до +5,+7 градусов.



Ветер юго-западный, западный слабый.

Атмосферное давление будет слабо расти.



В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет умеренный дождь со снегом.

Ветер северо-восточный, северный, днем на севере юго-западный, западный умеренный.



Ночью столбик термометра остановится на отметке -2, +3 градуса, на юге +1, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.