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Мокрый снег накроет Карелию в среду

Новости. Погода
17:00, 13 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 14 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозаи синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +2, +4 градуса. Днем потеплеет до +5,+7 градусов.

Ветер юго-западный, западный слабый.

Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет умеренный дождь со снегом.

Ветер северо-восточный, северный, днем на севере юго-западный, западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -2, +3 градуса, на юге +1, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.

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