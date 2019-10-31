Мокрый снег выпадет в Карелии в пятницу

О погоде на 1 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер западный, северо-западный умеренный.



Температура воздуха ночью составит -1, -3 градуса, днем будет 0, -2.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой мокрый снег, в отдельных районах – умеренный, ночью – сильный. Ожидается налипание снега. На дорогах гололедица.



Ветер западный, северо-западный умеренный.



Ночью и днем будет до +1, -4 градусов, местами похолодает до -8.