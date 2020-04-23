Мокрый снег выпадет в пятницу в Карелии

О погоде на 24 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможны небольшие осадки.



Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночью будет -3, -5 градусов, днем потеплеет до +5.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Днем на большей части республики выпадет мокрый снег, на юге – с дождем. По северным районам на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях 0, -5 градусов, местами подморозит до -9. Днем потеплеет до +1, +6 градусов.