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Мокрый снег выпадет в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 23 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 24 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможны небольшие осадки.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночью будет -3, -5 градусов, днем потеплеет до +5.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Днем на большей части республики выпадет мокрый снег, на юге – с дождем. По северным районам на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях 0, -5 градусов, местами подморозит до -9. Днем потеплеет до +1, +6 градусов.

 

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