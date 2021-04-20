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В четверг мокрый снег выпадет в Карелии

Новости. Погода
17:00, 21 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Карельский Гидрометцентр составил прогноз погоды на четверг, 22 апреля.

Столицу Карелии 22 апреля ждет облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха в Петрозаводске ночью будет -1,+1°С, днем поднимется до +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах ночью местами гололедица.

Ветер юго-западный, на севере республики восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -4, +1°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С местами потеплеет до +11.

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