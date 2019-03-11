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Новости. Общество
14:11, 11 Марта 2019
фото: из паблика "Молодая гвардия"

"Молодая гвардия" в Карелии запустила флешмоб "Убери свой город"

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В рамках флешмоба "Убери свой город" молодогвардейцы очистили от наледи остановку в Петрозаводске.

В рамках мониторинга по уборке снега в Петрозаводске молодогвардейцы выявили проблемную остановку на улице Ватутина. Жителям города при посадке и высадке на общественный транспорт приходилось перешагивать через наледь на сугробе, что представляло особую опасность.
Молодогвардейцы решили эту проблему просто: взяли лопаты и через четыре часа расчистили территорию остановки до асфальта.

На территории всего города и республики много проблемных участков, в связи с чем "Молодая гвардия" запускает флешмоб #УбериСвойГород и призывает граждан, другие общественные организации поддержать их инициативу: выйти на улицы своих городов и сел и помочь сделать свой дом безопаснее.

Молодогвардейцы обращаются к неравнодушным горожанам с просьбой сообщать им в группу о проблемных участках в городе.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-11 17:09:38
А что делает служба ответственная за уборку остановок? И почему вдруг горожане должны убирать свой город? А где же этот региональный оператор? Всё ,кирдык ему пришёл! :)
кир
2019-03-11 15:53:03
Сорви рекламу, где такой флешмоб?
бюджет
2019-03-11 14:47:47
Ну вашими пластиковыми лопатами порядок не навести, лопаты полное дерьмо. А зачем спрашивать что, где , когда? Идёте и все подарят остановки, крЫльца у магазов, да все......А то ОДНУ остановку....... дел не меряно.......вперёд........И полный отчет, через 10 дней, балаболы........


йошкин кот
2019-03-11 14:47:33
1.молодцы. потому как сделали реальное дело.
2.позеры. из-за попытки придать работе политическую окраску.
тетка
2019-03-11 14:18:42
Дело очень хорошее. Честь и хвала "Молодой гвардии". Но хотелось бы знать, чью работу они выполняют и кто за это получит зарплату.
Гость
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