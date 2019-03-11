"Молодая гвардия" в Карелии запустила флешмоб "Убери свой город"

В рамках флешмоба "Убери свой город" молодогвардейцы очистили от наледи остановку в Петрозаводске.

В рамках мониторинга по уборке снега в Петрозаводске молодогвардейцы выявили проблемную остановку на улице Ватутина. Жителям города при посадке и высадке на общественный транспорт приходилось перешагивать через наледь на сугробе, что представляло особую опасность.

Молодогвардейцы решили эту проблему просто: взяли лопаты и через четыре часа расчистили территорию остановки до асфальта.

На территории всего города и республики много проблемных участков, в связи с чем "Молодая гвардия" запускает флешмоб #УбериСвойГород и призывает граждан, другие общественные организации поддержать их инициативу: выйти на улицы своих городов и сел и помочь сделать свой дом безопаснее.

Молодогвардейцы обращаются к неравнодушным горожанам с просьбой сообщать им в группу о проблемных участках в городе.