Молодая любовница Петросяна ответила на оскорбления в свой адрес

Татьяна Брухунова, ассистентка и возлюбленная 73-летнего Евгения Петросяна, поставила на место критиков, которые обсуждают ее внешность и личную жизнь.

Недавно девушка открыла доступ в свой Instagram, и теперь ей приходится защищаться от агрессивных пользователей, которые оставляют злые комментарии под ее фото.

Подписчики обвиняют Татьяну в том, что она разрушила брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко, обзывают и критикуют внешность, пишет Cosmopolitan.

"Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая,уродина, крокодил, проститутка… И это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани", – пожаловалась Брухунова.

Девушка призвала хейтеров не вмешиваться в ее жизнь и отписаться от ее страницы:

"Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите,пожалуйста, отписывайтесь".