Молодая петрозаводчанка застряла в антикражных воротах

В Петрозаводске женщина попыталась вынести из магазина бытовую химию, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску обратилась представитель магазина. Неизвестная открыто похитила товар на сумму без малого 700 рублей.

Участковый уполномоченный установил личность 32-летней судимой подозреваемой. Она рассказала, что похитила бытовую химию для дальнейшего сбыта. Когда она покидала торговый зал, сработал сигнал антикражных ворот, который стал для неё неожиданностью. Она ненадолго остановилась и тут ее заметила продавец. Работница магазина потребовала вернуть товар. Тогда женщина побежала и смогла скрыться от преследовавшей ее сотрудницы, спрятавшись за машину в соседнем дворе.

Участковый уполномоченный полиции выяснил местонахождение подозреваемой и изъял похищенное. По факту кражи возбуждено уголовное дело.