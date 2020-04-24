Молодая жена Александра Цекало рассказала о талантах в постели

Дарина Эрвин легко говорит на темы, которые касаются ее интимной жизни.

Художница утверждает, что у них с 59-летним Александром Цекало нет проблем в постели, пишет Cosmopolitan.

О семейном быте девушка ранее ничего не рассказывала. Как выяснилось, Эрвин не из тех девушек, которые занимаются домашним хозяйством. Художница призналась, что не балует мужа вкусными блюдами собственного приготовления – она покорила Александра другим талантом.

"Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели", –сообщила Дарина поклонникам в своем блоге.



Девушка не скрывает, что они с мужем любители интимных игр. Во время карантина супруги проводят в кровати много времени.