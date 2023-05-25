Молодая женщина погибла при пожаре в доме на востоке Карелии

Трагедия произошла сегодня днем в Пудожском районе Карелии, сообщили в региональном МЧС.
Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе республиканского МЧС, 26 мая, примерно в 12.30 в поселке Кубово сгорел двухквартирный дом.
На пепелище огнеборцы обнаружили труп женщины 1990 года рождения, уточнили в ведомстве.
На месте работает дознаватель, причины возгорания уточняются.
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