Молодая женщина погибла при пожаре в доме на востоке Карелии

Трагедия произошла сегодня днем в Пудожском районе Карелии, сообщили в региональном МЧС.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе республиканского МЧС, 26 мая, примерно в 12.30 в поселке Кубово сгорел двухквартирный дом.



На пепелище огнеборцы обнаружили труп женщины 1990 года рождения, уточнили в ведомстве.



На месте работает дознаватель, причины возгорания уточняются.







