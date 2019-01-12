Молодая женщина пострадала в ДТП на встречке в Беломорском районе

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В Беломорском районе Карелии на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне в 10.30 на автодороге Пушной - Машезеро, 24-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ четырнадцатой модели.
В результате ДТП травмы получила 22-летняя пассажирка иномарки, жительница Костомукши. С ушибами она госпитализирована в Беломорскую ЦРБ.
По факту ДТП проводится проверка.
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