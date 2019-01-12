Молодая женщина пострадала в ДТП на встречке в Беломорском районе

В Беломорском районе Карелии на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне в 10.30 на автодороге Пушной - Машезеро, 24-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ четырнадцатой модели.

В результате ДТП травмы получила 22-летняя пассажирка иномарки, жительница Костомукши. С ушибами она госпитализирована в Беломорскую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.

