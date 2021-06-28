Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)

Несчастный случай произошел в пятиэтажном доме на улице Калинина, сообщили в МВД Карелии.

Как стало известно 2Столице на Онего», сегодня вечером, 28 июня в 19.20, на пульт дежурной службы полиции поступило сообщение, что в доме на улице Калинина с пятого этажа упала женщина 1983 года рождения.

На место присшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и следователи.

По информации правоохранительных органов, женщина с травмами госпитализирована: пока жива.

На месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам очевидцев, выпавшая из окна женщина была в одних трусах, без одежды.