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Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
19:52, 28 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Несчастный случай произошел в пятиэтажном доме на улице Калинина, сообщили в МВД Карелии.

Как стало известно 2Столице на Онего», сегодня вечером, 28 июня в 19.20, на пульт дежурной службы полиции поступило сообщение, что в доме на улице Калинина с пятого этажа упала женщина 1983 года рождения.

На место присшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и следователи.

По информации правоохранительных органов, женщина с травмами госпитализирована: пока жива.

На месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам очевидцев, выпавшая из окна женщина была в одних трусах, без одежды.

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Комментарии

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Изя
2021-06-28 20:09:48
Вакцинирваться принудительно видно не хотела ???)))) :)
Гость
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