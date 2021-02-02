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Молодая жительница Карелии лишилась 18 тысяч рублей, отправив их "лучшей подруге"

Новости. Общество
16:20, 03 Февраля 2021
фото: © Depositphotos / leungchopan
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Злоумышленники вместе с фейковыми просьбами о помощи отправляют жертвам фотографии поддельных банковских карт, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 20-летняя местная жительница. Она сообщила, что перевела мошенникам крупную сумму денег. Девушка пояснила, что в одной из социальных сетей она получила сообщение от лучшей подруги. Ей срочно понадобилась финансовая помощь - 18 500 рублей. Пострадавшая сначала не поверила и ответила отказом. Однако собеседница стала доказывать жительнице Карелии, что не обманывает. Для большей убедительности знакомая прислала ей фотографию своей карты. На ней были указаны верные имя и фамилия подруги.

После этого сомнения женщины улетучились, и она перевела деньги по указанным данным. Спустя какое-то время девушка созвонилась со своей приятельницей. В ходе беседы она поинтересовалась, когда же та вернёт долг. Однако о займе подруга слышала впервые. Завершив разговор, пострадавшая отправилась в банк, специалисты которого и посоветовали ей обратиться в полицию.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.

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