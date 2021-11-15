Молодая жительница района пошла на преступление ради поездки в Петрозаводск

В Пряжинском районе будут судить 23-летнюю девушку, укравшую 5 тысяч рублей у друга, чтобы съездить в Петрозаводск, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы села Ведлозеро. Она обвиняется в краже с банковского счета.

По версии следствия, в апреле 2021 года девушка решила съездить по личным делам в Петрозаводск. В связи с тем, что своих средств у нее было немного, она похитила деньги у своего знакомого. Зная, что у друга подключена услуга «Мобильный банк», она попросила у него телефон, чтобы позвонить, при этом перечислила 5 тысяч рублей с его счета на свой. Вернув телефон хозяину, девушка уехала в Петрозаводск, где потратила похищенные средства.

В ходе расследования обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд.

Уголовным законом за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет.