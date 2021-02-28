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"Молодецкие потехи" устроят в центре Петрозаводска

Новости. Общество
17:02, 01 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Администрация столицы Карелии опубликовала программу масленичных гуляний.

Напомним, праздник "Широкая Масленица" пройдет в Петрозаводске на площади Кирова 14 марта с 12 до 15 часов.

На территории праздника установят интересные фотозоны, масленичные аттракционы для проверки силы, ловкости, меткости "Молодецкие потехи". "Весенняя ярмарка" предложит товары местных производителей, "Двор мастеровых" - изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества, в "Сытных рядах" можно будет купить блины, выпечку, сладости и чай, сообщили в мэрии города.

Самая масштабная площадка "Поляна рекордов" приглашает на традиционную "блинную битву" кулинаров города – соревнование "Ай да блин!", а горожанам и гостям города предложит зафиксировать личные рекорды в различных шуточных номинациях.

"В прошлом году мы устанавливали рекорд по выпечке огромного блина, в результате – блин перевернуть не удалось, но зато в Книгу рекордов России вошла гигантская скалка. На сковороде, изготовленной специально для блинного рекорда, шеф-повар праздника с весёлой командой своих помощников будет выпекать "Ладушки-оладушки". Это пышные оладьи на дрожжах размером с ладошку, которые будут готовиться быстро и тут же раздаваться в народ в одноразовой тарелочке с пробником джема или варенья. Возможно, нам удастся побить российский рекорд, установленный в Курске, где на Масленицу в течение дня испекли 5121 штуку", - отмечают организаторы.

В программе народного гулянья - интерактивные развлечения "Масленица от Предпортовой", "Выездной шуточный ЗАГС" для тех, кто хочет узаконить свои отношения на один день, и первый конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу "Чайная дама". Завершат праздник "Жаркие проводы" - традиционное сжигание чучела Масленицы.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-01 17:53:15
Хрен это руководство поймешь! То у них полсотни человек, собравшихся, штрафуют. За несоблюдение антиковидных мер. А тут уже и гуляния, с приемом пищи (т.е. без масок) планируют.
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