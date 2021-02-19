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Молодежь Петрозаводска сможет побороться с экстремизмом и терроризмом в режиме онлайн

Новости. Общество
17:20, 20 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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В России состоится онлайн-фестиваль социального медиаконтента "Я против экстремизма и терроризма", участие в котором могут принять представители петрозаводской молодежи.

Министерство науки и высшего образования России совместно с Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет проводит всероссийский онлайн-фестиваль социального медиаконтента "Я против экстремизма и терроризма". Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Участие в мероприятии могут принять студенты высшего и среднего профессионального образования, представители молодёжных СМИ, информационных центров вузов в возрасте от 18 до 35 лет индивидуально или группой.

Работы принимаются в номинациях "Лучшее видео", "Лучший иллюстративный материал", "Лучший текстовый материал", "Лучший аудиоматериал", "Лучшее сообщество в социальной сети, канал в мессенджере или отдельный интернет-ресурс".

Заявки принимаются по 15 августа. С 1 сентября по 31 октября – интернет-голосование и оценка работ жюри, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что Кремль готов смягчить наказание за экстремизм.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-02-20 18:53:48
Средневековье против настоящего. Исход очевиден!
кир
2021-02-20 18:01:19
Уже началась истерика у оффа со справкой.
Off
2021-02-20 19:09:22
кир, суббота , кирканутый уже на бровях , пишет невпопад . Ик ..ик.
User
2021-02-20 17:49:56
Лучше бы против алкоголизма боролись - хоть какая-то польза.
кир
2021-02-20 19:03:57
User, тебе то что, интересно и переживаешь? Не верю. Кот сказал, без него будет комфортно. Он чувствует людей. Сам уехал за халявой в другой город. На кого ты нас оставил?
театральный критик
2021-02-20 17:31:40
Щас у либерды конкретно забулькает :)
Off
2021-02-20 17:36:12
театральный критик, социопат . У них и так есть своя организация - Соколоы Жириновского , некоторые, даже депутатами Думы стали .. А ты нищеброд )) :)
Off
2021-02-20 17:30:54
Воспитывают Павликов Морозовых . Учат стучать на товарищей .
Гнилой режим .
mts
2021-02-20 17:29:46
Бред. Бороться надо с закладчиками наркотиков. Нужны рейды. Бардак.
Гость
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