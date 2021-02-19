Молодежь Петрозаводска сможет побороться с экстремизмом и терроризмом в режиме онлайн

В России состоится онлайн-фестиваль социального медиаконтента "Я против экстремизма и терроризма", участие в котором могут принять представители петрозаводской молодежи.

Министерство науки и высшего образования России совместно с Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет проводит всероссийский онлайн-фестиваль социального медиаконтента "Я против экстремизма и терроризма". Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Участие в мероприятии могут принять студенты высшего и среднего профессионального образования, представители молодёжных СМИ, информационных центров вузов в возрасте от 18 до 35 лет индивидуально или группой.

Работы принимаются в номинациях "Лучшее видео", "Лучший иллюстративный материал", "Лучший текстовый материал", "Лучший аудиоматериал", "Лучшее сообщество в социальной сети, канал в мессенджере или отдельный интернет-ресурс".

Заявки принимаются по 15 августа. С 1 сентября по 31 октября – интернет-голосование и оценка работ жюри, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что Кремль готов смягчить наказание за экстремизм.