Молодежный клуб на Зареке в Петрозаводске переехал

Клуб для молодежи микрорайона Зарека будет работать по новому адресу.

Молодежный клуб на Зареке скоро снова откроет двери для своих подопечных по новому адресу: улица Волховская, 4а. Сейчас завершаются работы, связанные с переездом, и уборка, сообщили в администрации города.

Главные направления работы клуба — здоровый образ жизни и социализация. Здесь занимаются туризмом, разными видами творчества, слэклайном (хождением по канату), жонглируют и осваивают радиоуправляемые модели.

Дата и время открытия клуба на новом месте появится в группе «ВКонтакте».