Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
10.03.2023 16:30
В Астраханской области задержан житель Петрозаводска, собиравшийся вступить в вооруженные формирования Украины
Сегодня 11:54
«Природа – храм моей души»
Сегодня 00:47
Город бумажников Карелии простится с бойцом, погибшим в зоне СВО
Сегодня 06:40

Молодежный парламент Карелии предложил расширить федеральную программу по обновлению школьных спортзалов

Новости. Общество
12:13, 13 Марта 2023
фото: Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Молодые парламентарии считают, что в программу нужно включить города с населением до 400 тысяч человек, в том числе Петрозаводск.

Такое предложение Молодежный парламент республики направил председателю Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрию Свищеву. Инициативу молодежи поддержали секретарь Карельского регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Элиссан Шандалович и председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

В обращении его авторы отмечают, что сейчас в рамках госпрограммы «Развитие образования» выделяются федеральные субсидии, чтобы школы могли обновлять спортзалы, стадионы, закупать спортивный инвентарь. Приоритет отдается сельским школам. Также в программе могут участвовать образовательные организации в городах с населением до 250 тыс. человек.

Как пояснила председатель Молодежного парламента Карелии Екатерина Литвинова, с помощью федеральных субсидий, начиная с 2014 года, в Карелии удалось отремонтировать 121 спортзал в школах на селе и в малых городах, перепрофилировать под занятия спортом 8 аудиторий. В 28 школах оснастили современным оборудованием стадионы и спортплощадки. 24 школьных спортклуба купили новый инвентарь.

«Программа работает и очень востребована. Но столица Карелии под нее не подпадает, поскольку количество жителей у нас — 280 тыс. человек. Между тем, это ведь почти половина населения республики. Именно в Петрозаводске сосредоточены большинство школьников. И школы здесь тоже остро нуждаются в обновлении материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом», — сказала Екатерина Литвинова.

Она добавила, что из 37 школьных спортзалов в Петрозаводске большинство требуют капитального ремонта.

«Проблема актуальна не только для Петрозаводска, но и для столиц других регионов, а также городов областного значения, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Мы предлагаем расширить действие госпрограммы и включить в нее города с численностью населения до 400 тыс человек. Если такое решение будет принято, то на федеральные субсидии для обновлении школьной спортивной инфраструктуры смогут претендовать, например, Сыктывкар, Архангельск, Мурманск, Якутск и так далее. В рамках работы в Молодежном парламенте при Государственной Думе уже обсудили эту инициативу с Дмитрием Александровичем Свищевым. Наше предложение поддержал Элиссан Владимирович Шандалович, за что мы ему очень благодарны. Надеемся на положительное решение», — пояснила Екатерина Литвинова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2023, 20:30
Стало известно, кому в России повысят пенсию с 1 апреля
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
09.03.2023, 12:04
Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
08.03.2023, 09:05
Два человека погибли в Петрозаводске после того, как внедорожник влетел в припаркованную фуру
07.03.2023, 00:10
Аналитик назвал справедливый курс доллара
10.03.2023, 17:25
Еще два бойца из Карелии погибли в зоне СВО

Аналитика

Сегодня 14:56
Обществоведение
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
Чем грозит Карелии включение Всемирного фонда природы в реестр НКО-иностранных агентов?
Дорогие дети, отдыхайте
Сегодня 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
«Обстановка радует»
07.03.2023 12:21
«У нас все есть, кроме кинотуалета»
06.03.2023 16:23
Власть на месте: активность и инициатива
06.03.2023 09:38
«ЧВК Рёдан»: анимешники VS гопники
03.03.2023 11:19
Диагноз: бездушие
03.03.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 00:47
Без политики
«Природа – храм моей души»
Полтора часа – на одном дыхании: заметки по итогам творческого вечера мурманского поэта и художника Александра Даниловского.
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.