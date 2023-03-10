Молодежный парламент Карелии предложил расширить федеральную программу по обновлению школьных спортзалов

Молодые парламентарии считают, что в программу нужно включить города с населением до 400 тысяч человек, в том числе Петрозаводск.

Такое предложение Молодежный парламент республики направил председателю Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрию Свищеву. Инициативу молодежи поддержали секретарь Карельского регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Элиссан Шандалович и председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.



В обращении его авторы отмечают, что сейчас в рамках госпрограммы «Развитие образования» выделяются федеральные субсидии, чтобы школы могли обновлять спортзалы, стадионы, закупать спортивный инвентарь. Приоритет отдается сельским школам. Также в программе могут участвовать образовательные организации в городах с населением до 250 тыс. человек.



Как пояснила председатель Молодежного парламента Карелии Екатерина Литвинова, с помощью федеральных субсидий, начиная с 2014 года, в Карелии удалось отремонтировать 121 спортзал в школах на селе и в малых городах, перепрофилировать под занятия спортом 8 аудиторий. В 28 школах оснастили современным оборудованием стадионы и спортплощадки. 24 школьных спортклуба купили новый инвентарь.



«Программа работает и очень востребована. Но столица Карелии под нее не подпадает, поскольку количество жителей у нас — 280 тыс. человек. Между тем, это ведь почти половина населения республики. Именно в Петрозаводске сосредоточены большинство школьников. И школы здесь тоже остро нуждаются в обновлении материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом», — сказала Екатерина Литвинова.



Она добавила, что из 37 школьных спортзалов в Петрозаводске большинство требуют капитального ремонта.



«Проблема актуальна не только для Петрозаводска, но и для столиц других регионов, а также городов областного значения, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Мы предлагаем расширить действие госпрограммы и включить в нее города с численностью населения до 400 тыс человек. Если такое решение будет принято, то на федеральные субсидии для обновлении школьной спортивной инфраструктуры смогут претендовать, например, Сыктывкар, Архангельск, Мурманск, Якутск и так далее. В рамках работы в Молодежном парламенте при Государственной Думе уже обсудили эту инициативу с Дмитрием Александровичем Свищевым. Наше предложение поддержал Элиссан Владимирович Шандалович, за что мы ему очень благодарны. Надеемся на положительное решение», — пояснила Екатерина Литвинова.