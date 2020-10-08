Молодого жителя Карелии будут судить за секс с 13-летней возлюбленной

В Кондопоге 21-летнего местного жителя будут судить за половую связь с 13-летней знакомой, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21-летний мужчина, проживая в Кондопоге, познакомился с 13-летней девушкой, и заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, совершал с ней половые сношения.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 135 УК РФ - совершение развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.