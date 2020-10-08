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Молодого жителя Карелии будут судить за секс с 13-летней возлюбленной

Новости. Криминал
16:18, 09 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Кондопоге 21-летнего местного жителя будут судить за половую связь с 13-летней знакомой, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21-летний мужчина, проживая в Кондопоге, познакомился с 13-летней девушкой, и заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, совершал с ней половые сношения.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 135 УК РФ - совершение развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-09 17:38:29
Министр образовании Архангельской области арестован за педофилию и порнографию. Бывших зеков, наркоманов, алкоголиков и педофилов не бывает.(я)
zanoza
2020-10-09 17:15:51
Вот это чистой воды педофилия, а не то что инкриминировали как педофилию Дмитиреву. Посмотрим сколько этому извращенцу дадут.
однозначно
2020-10-09 17:20:14
zanoza, какая прелесть. :)
кир
2020-10-09 17:07:55
Где заноза с насмешницей и адвокат Лукин?
однозначно
2020-10-09 16:49:49
Адепт секты ночного фотографа. Хде эти, в протестанутых футболках с плакатиками ?
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