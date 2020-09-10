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Молодой человек без вести пропал в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:30, 11 Сентября 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Полиция Пряжинского района устанавливает местонахождение без вести пропавшего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

В среду, 9 сентября, 22-летний Дмитрий С. выехал из поселка Матросы. О местонахождении мужчины ничего не известно.

Предположительно, он находится в Петрозаводске. Может находиться в районе улицы Мерецкова.

© МВД Карелии

Приметы: рост 170-180, среднего телосложения, был одет в свитер черного цвета с воротником и черные брюки.  

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 9 сентября и позднее, полиция просит сообщать по телефонам: +7-906-207-75-88 или +7(814 56) 3-29-60, 3-12-39.

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