Молодой человек, избивший петрозаводчанку, пожаловался в полицию на то, она распылила ему в глаза перцовый газ

Правоохранители разбираются в конфликте горожан.

Полицейские начали проверку после того, как к ним обратилась женщина, на которую, по ее словам, напал нетрезвый молодой человек и побил. Позже к правоохранителям обратился 27-летний горожанин, который сообщил, что женщина распылила в его сторону перцовый баллончик и ему пришлось за помощью обращаться в больницу. Об этом написали в телеграм-канале «Полиция Карелии».

По информации ведомства, инцидент произошел вчера 7 декабря около часа ночи. В полицию обратилась 48-летняя горожанка, которая сообщила о телесных повреждениях, нанесенных ей неизвестным мужчиной. Полиция Петрозаводска проводит проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее писали о том, что женщина получила физические травмы после того, как молодой человек избил ее ночью на улице.