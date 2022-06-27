Молодой человек, обвиняемый в мошенничестве, скрылся от суда в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция карельской столицы разыскивает скрывшегося от суда обвиняемого, сообщили в МВД республики.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Кирилла Алексеевича К., 1994 года рождения, обвиняемого в мошенничестве и скрывшегося от суда.
Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.
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