Молодой человек, обвиняемый в мошенничестве, скрылся от суда в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция карельской столицы разыскивает скрывшегося от суда обвиняемого, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Кирилла Алексеевича К., 1994 года рождения, обвиняемого в мошенничестве и скрывшегося от суда.

Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.