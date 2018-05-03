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Новости. Криминал
18:40, 03 Мая 2018

Молодой человек украл деньги из ТЦ в Петрозаводске

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В одном из торговых центров на улице Чапаева утром 30 апреля обнаружили пропажу выручки в сумме более 26 тыс. рублей

По данным пресс-службы МВД Карелии, на место преступления была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции.

Как было установлено, злоумышленники проникли в помещение магазина через незакрытый люк, расположенный на крыше. Скорейшему раскрытию преступления во многом способствовали профессиональные действия эксперта-криминалиста на месте происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался житель Петрозаводска 2000 года рождения, который дал признательные показания.

Часть похищенного изъята. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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