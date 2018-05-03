Молодой человек украл деньги из ТЦ в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
В одном из торговых центров на улице Чапаева утром 30 апреля обнаружили пропажу выручки в сумме более 26 тыс. рублей
По данным пресс-службы МВД Карелии, на место преступления была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции.
Как было установлено, злоумышленники проникли в помещение магазина через незакрытый люк, расположенный на крыше. Скорейшему раскрытию преступления во многом способствовали профессиональные действия эксперта-криминалиста на месте происшествия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался житель Петрозаводска 2000 года рождения, который дал признательные показания.
Часть похищенного изъята. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
По теме
Выбор читателей
26.04.2018, 14:37
27.04.2018, 11:33
26.04.2018, 11:23
27.04.2018, 14:11
Аналитика
Сегодня 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
Сегодня 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
01.05.2018 16:33
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии