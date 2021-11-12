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Молодой человек в Петрозаводске не удержался от соблазна, получив ключи от чужого кроссовера

Новости. Криминал
15:18, 15 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Саяпин

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Госавтоинспекция Петрозаводска перехватили угнанный автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 34-летний горожанин, сообщивший, что у него угнали припаркованную у дома машину. Больше того, мужчина сам же указал на угонщика.

Заявитель рассказал, что перед случившимся подвозил своего 21-летнего знакомого. Затем тот, под предлогом того, что оставил в салоне иномарки мобильный телефон, попросил у петрозаводчанина ключи и, заполучив их, уехал в неизвестном направлении. Попытки самостоятельно найти товарища или автомобиль успехом не увенчались.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили кроссовер по ориентировке. Автомобиль был возвращён законному владельцу. Любителю порулить чужим автомобилем грозит лишение свободы на 5 лет. Возбуждено уголовное дело, дознание продолжается.

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