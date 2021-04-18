Росгвардейцы в Карелии задержали юношу, которого неизвестные попросил украсть обувь из магазина

Водка, рыба, башмаки и зажигалка - стали уловом магазинных воров в Карелии, сообщили в управлении Росгвардии республики.

В пятницу, 16 апреля, в Медвежьегорске прибывшие в сетевой магазин по сигналу тревоги сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю женщину, которая пыталась пронести мимо кассы рыбу и алкоголь.

А в воскресенье утром, 18 апреля, сработала сигнализация охраняемого гипермаркета в столице республики. За попытку вынести из торгового зала пару обуви задержан 19-летний юноша. Он сказал, что его заставили это сделать. Кто и каким образом причастен к данному преступлению, выяснит полиция.

В этот же день сработала тревожная сигнализация еще в одном магазине. Прибывшая на место группа задержания выяснила, что 24-летний посетитель попытался вынести газовую зажигалку.

Всех нарушителей задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.